Prefeitura lança campanha de incentivo a doações ao Fundo da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Barra do Guarita, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), lançou nesta semana uma campanha de conscientização voltada aos contribuintes do município. A iniciativa busca incentivar pessoas físicas a destinarem parte do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

A contribuição pode ser feita diretamente no momento da declaração anual do Imposto de Renda, sem nenhum custo adicional para o contribuinte. Os recursos arrecadados são utilizados para financiar projetos e ações voltadas à promoção e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

A campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade civil e destacar a importância do engajamento da população na construção de políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Além disso, reforça o papel do FMDCA como instrumento de fortalecimento da rede de proteção social.

Mais informações sobre como realizar a doação podem ser obtidas junto à Prefeitura ou ao CMDCA de Barra do Guarita.