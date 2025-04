Defesa Civil repassa R$ 105 mil a Miraguaí para enfrentamento da estiagem

O município de Miraguaí foi incluído na lista de cidades que receberão recursos do governo federal para ações de resposta a desastres naturais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), Miraguaí receberá o montante de R$ 105.055,20, destinado a ações emergenciais relacionadas à estiagem que tem afetado a região.

Ao todo, o MIDR autorizou o repasse de R$ 1,4 milhão para oito municípios brasileiros — sete no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Os valores são definidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional, que levam em conta fatores como a gravidade do desastre, o número de pessoas afetadas e o valor solicitado no plano de trabalho enviado pelos municípios.

Confira os valores liberados para cada município:

Imigrante (RS) – R$ 248.393,81

– R$ 248.393,81 Miraguaí (RS) – R$ 105.055,20

– R$ 105.055,20 Encruzilhada do Sul (RS) – R$ 84.972,00

– R$ 84.972,00 Tunas (RS) – R$ 87.191,82

– R$ 87.191,82 Maximiliano de Almeida (RS) – R$ 43.540,56

– R$ 43.540,56 Petrópolis (RJ) – R$ 756.285,30

– R$ 756.285,30 Salvador das Missões (RS) – R$ 74.514,00

– R$ 74.514,00 Braga (RS) – R$ 45.826,86

Os recursos têm como objetivo apoiar medidas emergenciais, como distribuição de água potável, aquisição de alimentos, combustível e demais ações de socorro e assistência à população afetada.

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7