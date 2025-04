Miraguaí terá Rua Coberta para lazer, cultura e convivência da comunidade

A Prefeitura de Miraguaí anunciou a conquista de R$ 450 mil para a construção de uma Rua Coberta no município. O recurso foi viabilizado por meio de articulações políticas junto ao Partido Republicanos e representa um importante passo para o desenvolvimento urbano e social da cidade. A iniciativa conta com o apoio do prefeito Leonir Hartk (Neco), do vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink e da Secretaria Municipal de Habitação.

O novo espaço será multiuso e deverá abrigar eventos culturais, feiras locais, atividades de lazer, rodas de chimarrão, encontros familiares e celebrações tradicionais, como o Acampamento Farroupilha. Além de promover a convivência social, o local também beneficiará feirantes e agroindústrias, oferecendo melhores condições para exposição e comercialização de seus produtos.

O local exato da construção ainda será definido, com a participação da comunidade, para garantir que a estrutura atenda às necessidades da população e seja bem aproveitada.

A confirmação do repasse foi feita pelo deputado federal Carlos Gomes — atual secretário estadual de Habitação — durante encontro com o vice-prefeito Ricardo e o secretário municipal de Habitação, Diego Afonso Calson, em Porto Alegre. Ambos estiveram na capital cumprindo agendas e, em gesto de responsabilidade fiscal, abriram mão das diárias para colaborar com a economia do município.

“Essa conquista representa a realização de um sonho: oferecer um espaço estruturado para reunir as famílias, valorizar nossa cultura e fomentar a economia local”, destacou o vice-prefeito Ricardo.

O secretário Diego Afonso Calson também celebrou a conquista, adiantando que novas emendas e investimentos serão anunciados nos próximos dias, durante visita de lideranças estaduais a Miraguaí.

A construção da Rua Coberta integra um projeto mais amplo de revitalização do centro da cidade, que prevê ainda melhorias na iluminação pública e modernização da Praça Municipal, reforçando o compromisso da atual gestão com o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Com informações da Planeta FM 102.7