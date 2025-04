Fim de semana tem futebol feminino na TV Brasil

A TV Brasil preparou uma programação especial para o fim de semana com dois grandes jogos do Brasileirão Feminino – Série A1. No sábado (12), às 16h45, vai ao ar o duelo entre Fluminense e Internacional. Mais tarde, às 20h45, é a vez de Ferroviária X São Paulo. Ambas as partidas são válidas pela quarta rodada da competição.

Após o encerramento da terceira rodada, na segunda-feira (31), São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Cruzeiro ocupam as primeiras colocações da tabela. Na parte de baixo, Juventude, Internacional, Sport e Instituto 3B tentam se recuperar no campeonato, que conta com 15 rodadas nesta fase inicial.

As atrações da TV Brasil podem ser acompanhadas de todo o país, por meio das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Veja como sintonizar em sua região: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

A TV Brasil é a tela do esporte feminino e, além do futebol, exibe a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), da qual é a emissora oficial e única a transmitir em sinal aberto. O canal também disponibiliza no Youtube o videocast Copa Delas, programa esportivo semanal sobre futebol feminino e que em sua última edição recebeu a camisa 10 da Ferroviária, Micaelly Brazil .

Brasileirão Feminino A1

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são:

Juventude

América-MG

Internacional

Bahia

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Ferroviária

Sport

Instituto 3B-AM

Fluminense

Cruzeiro

Grêmio

Real Brasília

Corinthians

Flamengo

São Paulo

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.