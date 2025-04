Bombeiros Voluntários entregam convite à Voluntersul para evento comemorativo da corporação

Na tarde de sexta-feira, 11, uma comitiva dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela esteve na cidade de São Sebastião do Caí para um encontro com o presidente da Voluntersul, Anderson Jociel.

A visita teve como objetivo a entrega oficial do convite para um evento especial que marcará três momentos importantes da corporação: a inauguração da nova base operacional, a celebração do terceiro aniversário da entidade e a formatura da primeira turma de bombeiros voluntários formados no município.

Durante o encontro, além da entrega do convite, os representantes de Tenente Portela apresentaram o crescimento da corporação e destacaram o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade local e regional. O momento também foi oportuno para a troca de experiências e o fortalecimento da parceria com a Voluntersul.

A equipe agradeceu ao presidente Anderson Jociel pela recepção calorosa e pelo apoio contínuo ao trabalho dos bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul, reforçando o compromisso com uma rede de proteção cada vez mais sólida e preparada para salvar vidas.