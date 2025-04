Coleta de lixo terá alteração devido aos feriados

Em caso de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A Prefeitura solicita a colaboração da população para que respeite o novo cronograma, colocando o lixo para coleta apenas nas datas informadas, o que facilitará o trabalho das equipes e contribuirá para a manutenção da limpeza do município.

A medida visa manter a regularidade do serviço sem comprometer a limpeza urbana e rural, mesmo com a suspensão das atividades em dias de feriado.

A Administração Municipal de Barra do Guarita informa que, excepcionalmente nesta semana, a coleta de lixo no interior e na cidade será realizada na segunda-feira (14) e na quinta-feira (17), em razão dos feriados nacionais.

