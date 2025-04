Lideranças reforçam mobilização por ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga em encontro regional

Em uma reunião estratégica realizada na tarde de quinta-feira, 10, lideranças políticas, empresariais e comunitárias dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina reforçaram a mobilização regional em torno do projeto da ponte sobre o Rio Uruguai, que deve ligar os municípios de Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC). O encontro, realizado no Clube Comunitário de Barra do Guarita, ocorre em um momento decisivo, com o projeto em fase final de análise junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Estiveram presentes prefeitos e representantes de cinco associações de municípios — Amuceleiro, Amzop, Amufron e Amuplam (RS), além da Amosc (SC) —, bem como entidades empresariais como Federasul, Famurs, Facisc, Cacis e Assemit. Empresários da região também participaram, evidenciando o caráter plural e suprapartidário da mobilização.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, destacou a importância do engajamento conjunto. “Estamos vivendo um momento decisivo. A união entre municípios, entidades e sociedade civil é fundamental para sensibilizar o governo federal e mostrar a relevância estratégica dessa obra para a economia regional e para a integração entre os estados”, afirmou.

O Movimento Pró-Ponte busca garantir que a construção da ponte esteja contemplada no orçamento da União e que o Ministério dos Transportes cumpra o compromisso de lançar o edital de licitação em 2025. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 150 milhões, valor que pode ser ampliado com obras complementares, como acessos e anéis viários nos dois lados da divisa.

Além de avaliar os avanços técnicos do projeto, a reunião definiu os próximos passos do movimento, incluindo articulações com o Ministério dos Transportes, o DNIT e as bancadas parlamentares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento logístico, econômico e social de toda a região de fronteira.

