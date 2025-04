COMDICA lança Campanha “Imposto de Renda Solidário”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) de Miraguaí está promovendo a Campanha “Imposto de Renda Solidário”, com o objetivo de incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

A iniciativa permite que contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, direcionem parte do imposto devido para projetos sociais voltados à proteção, desenvolvimento e inclusão de crianças e adolescentes do município.

Quem pode participar:

Pessoas Físicas:

Contribuintes que optam pela declaração completa do Imposto de Renda podem destinar até 6% do valor devido ao FMDCA.

Contribuintes que optam pela declaração completa do Imposto de Renda podem destinar até 6% do valor devido ao FMDCA. Pessoas Jurídicas:

Empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do imposto devido ao fundo, com dedução direta na escrituração contábil.

A campanha visa fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e juventude, promovendo ações transformadoras com o apoio direto da comunidade e do setor empresarial.

Mais informações estão disponíveis no guia oficial da Receita Federal, acessível pelo link:

https://www.gov.br/.../destinacao-de-imposto-de-renda.pdf

Com informações da Planeta FM