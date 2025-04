Banda Marcial Municipal abre inscrições para novos integrantes

O Município de Barra do Guarita está com inscrições abertas para a Banda Marcial Municipal, voltada a estudantes a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa busca incentivar a musicalidade, a disciplina e o espírito de grupo entre os jovens, promovendo cultura e cidadania.

A participação na banda é gratuita e representa uma oportunidade única para os alunos desenvolverem habilidades musicais, além de representarem o município em eventos, desfiles e apresentações culturais.

Interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição diretamente com o coordenador Márcio A. S. Pereira, pelo telefone (55) 99945-7046.

Não perca essa chance de fazer parte de um projeto que une arte, educação e integração social!