Pesquisa sobre Inclusão Socioprodutiva inicia etapa no município

A pesquisa estadual Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), está sendo aplicada em Tenente Portela. A ação tem como objetivo mapear a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), auxiliando na formulação de políticas públicas voltadas à geração de emprego, qualificação profissional e inclusão produtiva.

Antes de chegar a Tenente Portela, a pesquisa foi aplicada no município de Miraguaí, seguindo o cronograma estabelecido pela Sedes e pela CUFA Rio Grande do Sul (Central Única das Favelas), organização responsável pela execução do trabalho de campo.

No município, as visitadoras Larissa Evangelista e Paula Savana estão percorrendo os bairros devidamente identificadas com coletes, camisetas e crachás, garantindo segurança e transparência durante todo o processo. Nas visitas domiciliares, elas aplicam um questionário que busca levantar dados sobre renda, ocupação e perfil profissional dos integrantes das famílias em idade ativa para o trabalho.

Participação é essencial

A participação da população é fundamental para o sucesso da pesquisa. Ao receber as visitadoras e responder ao questionário, as famílias contribuem diretamente para a construção de políticas públicas mais assertivas, que promovam o desenvolvimento social e econômico das comunidades.

Essa escuta ativa da realidade das famílias gaúchas é uma ferramenta importante para transformar dados em ações concretas, melhorando a qualidade de vida nos municípios participantes e fortalecendo a inclusão socioprodutiva no estado.

Lançamento oficial e abrangência

O programa foi lançado oficialmente no dia 24 de março, no Palácio Piratini, em evento que contou com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Social Beto Fantinel, entre outras autoridades e representantes de entidades parceiras, como a CUFA, CPFL Transmissão e RGE.

Ao todo, 133 municípios serão contemplados e mais de 10 mil questionários serão aplicados, seguindo um cronograma estruturado para alcançar o maior número de famílias possível.

Com a continuidade do diagnóstico em Tenente Portela, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com um Rio Grande do Sul mais justo, inclusivo e com mais oportunidades para todos.

Com informações da Sedes