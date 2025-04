Escolinha GBB Futsal de Tenente Portela é Vice-Campeã na 1ª Copa Caiçara de Futsal de Base

A Escolinha GBB Futsal representou Tenente Portela com destaque na 1ª Copa Caiçara CT Futura de Futsal de Base, realizada no domingo, 13, no município de Caiçara. O torneio reuniu equipes de 10 cidades da região e contou com a realização de 55 partidas ao longo do dia.

Com equipes nas categorias Sub-9 e Sub-11, a escolinha conquistou excelentes resultados. No Sub-9, após uma campanha sólida – com vitória sobre Ametista do Sul (1 a 0), Frederico Westphalen (2 a 1) e empate com Caiçara (1 a 1) –, a equipe foi superada por Rodeio Bonito na semifinal (2 a 1), garantindo o 4º lugar geral entre as dez equipes participantes. O atleta Pedro foi premiado como goleador da categoria, destacando-se individualmente.

Já na categoria Sub-11, a GBB teve uma trajetória ainda mais expressiva. A equipe venceu Lajeado do Bugre (4 a 0), superou Rodeio Bonito (1 a 0), e empatou com Vicente Dutra (0 a 0) e Pinhal (1 a 1) na fase classificatória. Na semifinal, bateu Caiçara por 4 a 2 e, na grande final, empatou com Pinhal em 3 a 3, ficando com o vice-campeonato.

A participação na competição reforça o compromisso da Escolinha GBB Futsal com a formação esportiva e cidadã de crianças e adolescentes. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Tenente Portela por meio da Lei do Patrocínio nº 2.790/21, que visa fomentar o esporte de base no município.

Com informações Escolinha GBB Futsal | Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela