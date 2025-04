Secretaria do Turismo de Santa Catarina marca presença na WTM LatinAmerica 2025 em São Paulo

Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) está participando da WTM Latin America, uma das maiores feiras de turismo da América Latina, que começou nesta segunda-feira, 14, e vai até a próxima quarta, 16 de abril, , no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reúne os principais players do setor turístico e é uma oportunidade estratégica para fortalecer Santa Catarina como um destino de excelência tanto no cenário nacional quanto internacional.



Sob a liderança da secretária Catiane Seif, a comitiva catarinense conta com mais de 15 coexpositores, representando diversas regiões, equipamentos turísticos e o trade do estado. A participação na feira segue as diretrizes do governador Jorginho Mello, que tem como prioridade impulsionar o turismo como uma das principais matrizes econômicas de Santa Catarina.



“A WTM Latin America é um palco fundamental para apresentarmos as potencialidades de Santa Catarina a compradores e investidores de todo o mundo. Nosso estado reúne belezas naturais únicas, infraestrutura qualificada e uma diversidade de experiências que atendem diversos perfis de turistas. Estamos aqui para consolidar nossa posição como um dos destinos mais completos, seguros e atrativos do Brasil”, destacou a secretária Catiane Seif.



Durante os três dias de evento, a Setur e seus parceiros promoverão ações de networking, rodadas de negócios e apresentações que destacam os diferenciais do estado, como suas praias, serras, roteiros gastronômicos, ecoturismo e eventos de grande porte.

Sobre a WTM Latin America

A WTM Latin America é um dos principais eventos do setor turístico na América Latina, promovendo conexões entre destinos, empresas e profissionais do turismo. A feira é uma plataforma estratégica para negócios, networking e troca de conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento do setor em toda a região