Município reforça apoio à agricultura com silagem a baixo custo

A Prefeitura de Barra do Guarita, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue firme no apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. A equipe da pasta está em pleno ritmo de trabalho realizando o corte de silagem nas propriedades rurais do município.

Com o incentivo da Administração Municipal, os serviços são oferecidos com um dos maiores subsídios da região, garantindo que os produtores tenham acesso ao processo de ensilagem com custos significativamente reduzidos.

A silagem é uma técnica essencial para a alimentação do rebanho durante o período de escassez de pastagem, principalmente no outono e inverno. Ao investir nesse serviço, o município reforça seu compromisso com a sustentabilidade das propriedades rurais, assegurando melhores condições de produção e bem-estar para os agricultores e seus animais.

A iniciativa reafirma o papel da gestão pública no fortalecimento da agricultura familiar, tão importante para a economia local e para a segurança alimentar da população.