Prefeitura de Derrubadas decreta ponto facultativo e informa alterações no atendimento público

A Prefeitura Municipal de Derrubadas informa à população que, conforme o Decreto nº 020, de 14 de abril de 2025, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais no turno da tarde da próxima quinta-feira, dia 17 de abril.

As escolas da rede municipal funcionarão normalmente no turno da manhã, atendendo todas as turmas conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta os munícipes a se organizarem com antecedência para a retirada de medicamentos e a realização de procedimentos, devido às alterações no funcionamento dos serviços de plantão durante o período dos feriados. Confira a programação:

Quinta-feira (17/04): Atendimento normal até o meio-dia (ponto facultativo no turno da tarde);

Sexta-feira Santa (18/04): Não haverá plantão entre 7h30 e 17h30;

Domingo de Páscoa (20/04): Não haverá plantão das 7h30 de domingo até as 7h30 da segunda-feira (21/04);

Feriado de Tiradentes (21/04): O plantão funcionará normalmente.

A Administração Municipal agradece a compreensão de todos e reforça a importância do planejamento prévio para evitar contratempos durante o período de mudanças no atendimento.