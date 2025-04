Quatro veículos novos reforçam a frota da Prefeitura

Com o objetivo de qualificar os serviços prestados à população, a Administração Municipal de Miraguaí incorporou quatro veículos novos à sua frota. Os automóveis foram obtidos por meio de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico e alugados junto a locadoras especializadas.

Segundo o prefeito Leonir Hartk (Neco), uma camionete Renault Oroch já havia sido recebida no dia 28 de março e destinada à Secretaria Municipal da Saúde, sendo utilizada no transporte de profissionais, atendimentos domiciliares e outras demandas do setor.

Na manhã de segunda-feira, 14, foram entregues mais três veículos: um Chevrolet Onix para a Secretaria de Administração, uma camionete Oroch para a Secretaria de Agricultura e outra camionete Oroch para a Secretaria de Obras.

O prefeito Neco destaca que o modelo de aluguel por licitação representa uma importante economia aos cofres públicos, já que despesas como manutenção, seguro, rastreamento, IPVA, troca de pneus e até a substituição temporária do veículo em caso de problemas mecânicos são de responsabilidade da locadora.

Além desses veículos, a Prefeitura de Miraguaí também recebeu nesta segunda-feira um Fiat Cronos automático, entregue oficialmente ao secretário municipal de Saúde, Valdelírio Preto da Silva (Pretinho). O sedã compacto foi adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar de R$ 300 mil, destinada pelo senador Paulo Paim (PT), por meio do Orçamento Geral da União.

O recurso prevê a aquisição de três veículos para a área da Saúde. O primeiro foi entregue no dia 6 de março, o segundo nesta segunda-feira, e o terceiro deverá ser recebido nos próximos dias.

A Administração Municipal segue empenhada em renovar a frota pública, garantindo mais conforto, segurança e eficiência no atendimento à população.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7