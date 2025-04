Secretaria de Obras intensifica melhorias nas estradas do interior

A Prefeitura de Barra do Guarita, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue empenhada em promover melhorias significativas nas estradas do interior do município. O trabalho contínuo tem como objetivo garantir mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para as famílias que vivem e produzem na zona rural.

As ações incluem patrolamento, cascalhamento, limpeza de valetas e recuperação de trechos danificados pelas chuvas. Esses serviços são essenciais para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar e o deslocamento diário dos moradores.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades do interior, assegurando que os acessos estejam sempre em boas condições. O trabalho da equipe de obras é constante e abrange diferentes localidades, conforme cronograma e demandas da população.

Com dedicação e planejamento, a Prefeitura de Barra do Guarita segue construindo um município mais acessível para todos.