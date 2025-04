Assistência Social humaniza espaços com projeto paisagístico

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Derrubadas segue empenhada em promover o bem-estar da população, não apenas por meio dos serviços ofertados, mas também com a valorização dos espaços físicos utilizados pela comunidade.

Como parte desse processo, está em desenvolvimento um projeto de paisagismo que contempla áreas internas e externas das novas instalações da Secretaria. A iniciativa busca tornar os ambientes mais acolhedores, confortáveis e visualmente agradáveis.

Para a elaboração e execução do projeto, a Secretaria conta com o trabalho da profissional em paisagismo Márcia Moura. Na última semana, foram instalados vasos decorativos em alguns setores públicos, como parte das ações iniciais do plano. O projeto completo deverá ser implantado ao longo dos próximos períodos.

Segundo a secretária Rosimeri Marques, a proposta vai além da estética. “Cuidar do espaço físico também é uma forma de acolhimento. Queremos que cada pessoa que entre na secretaria se sinta bem recebida em um ambiente agradável e humanizado”, afirmou.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores e um ambiente mais receptivo aos munícipes, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o cuidado integral às pessoas.