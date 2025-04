Miraguaí é reconhecida com o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de educação para as relações étnico-raciais

O município de Miraguaí foi premiado com o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais, reconhecimento destinado às Secretarias de Educação do Rio Grande do Sul que desenvolvem políticas, programas e ações voltadas à formação de profissionais para a implementação da Lei nº 10.639/2003 (alterada pela Lei nº 11.645/2008), que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio.

A entrega do selo ocorreu no dia 3 de abril, durante a programação do Fórum Ordinário de Educação do Rio Grande do Sul e Região Sul, realizado no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. A honraria foi recebida pela secretária municipal de Educação de Miraguaí, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no município.

Para concorrer ao selo, os municípios precisaram aderir à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), participar do Diagnóstico de Equidade (disponibilizado entre 21 de março e 10 de julho de 2024) e atingir uma nota superior a 50 pontos no Índice de Formação em Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) ou na Educação Escolar Quilombola (EEQ).

O secretário de Educação de Miraguaí, professor Carlos Faccio, celebrou a conquista e reforçou o compromisso da gestão com a educação inclusiva:

“Este selo leva o nome de uma grande referência na luta antirracista na educação brasileira, a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Recebê-lo é, também, uma responsabilidade: a de seguir firmes na defesa dos direitos humanos, na valorização da diversidade e na formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e comprometidos com a justiça social.

Parabenizo toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, os gestores escolares, professores e demais profissionais que se empenham diariamente para transformar a educação em uma ferramenta de transformação social.”

O reconhecimento reafirma o papel da educação como instrumento de promoção da equidade e da justiça social em Miraguaí.

Com informações da Rádio Líder