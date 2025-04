Rotary promove ação social com oficinas e recreação

No sábado, 12, o Rotary Club de Tenente Portela promoveu a primeira edição do projeto “Um Dia com o Rotary”, uma iniciativa dedicada a crianças e adolescentes dos bairros Rubino Marroni, Paludo e Isabel. As atividades aconteceram na Escola Municipal Sadi Fortes e foram direcionadas ao público de 5 a 14 anos, com o objetivo de proporcionar uma tarde de aprendizado, autoestima e muita diversão.

A programação foi cuidadosamente pensada para acolher e inspirar os pequenos. Duas oficinas abriram as atividades: a primeira, com o tema “Empoderamento de Meninas”, incentivou todos os participantes — meninos e meninas — a se enxergarem como super-heróis e super-heroínas em seu cotidiano, reforçando valores como autoconhecimento, autoestima e igualdade. A segunda oficina, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tratou da saúde bucal, com orientações práticas e lúdicas sobre higiene pessoal e cuidados com os dentes.

Após as oficinas, a diversão tomou conta da quadra da escola. Brinquedos, jogos, lanches e atividades recreativas animaram a tarde, proporcionando momentos de alegria e integração. Um destaque especial foi a participação das estudantes do Curso Normal da Escola Sepé Tiaraju, que encantaram as crianças com pinturas faciais coloridas e penteados criativos.

A ação marca o início de uma nova proposta da família Rotária de Tenente Portela, que pretende expandir o projeto para outros bairros do município. A intenção é transformar o “Um Dia com o Rotary” em uma iniciativa contínua de cuidado, cidadania e inclusão social.

Com essa iniciativa, o Rotary reafirma seu compromisso com o bem-estar das futuras gerações, fortalecendo os laços comunitários e promovendo ações que realmente fazem a diferença. O projeto também contou com o apoio essencial do Rotaract Club, que se dedicou intensamente à organização e execução do evento.