Secretaria do Esporte e Lazer investe R$ 3 milhões em projetos para pessoas com deficiência intelectual

No mês da conscientização sobre o autismo, o governo do Estado anuncia uma nova fase de investimentos para intensificar a promoção da inclusão por meio do esporte. A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) renovou o Programa Todos no Jogo , voltado ao desenvolvimento de projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. O investimento é de R$ 3 milhões.

Com a renovação do benefício, 21 entidades sem fins lucrativos seguirão oferecendo atividades esportivas para mais de 1,5 mil pessoas em 14 municípios: Nova Prata, Panambi, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Alegria, Cachoeirinha, Canoas, Feliz, Getúlio Vargas, Gravataí e Ibiraiaras.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, visitou nesta semana uma das instituições contempladas, a Associação Pais e Amor, em Cachoeirinha. Na ocasião, o titular da pasta destacou a importância da inclusão por meio do esporte.

"Temos feito investimentos em infraestrutura e em distribuição de kits esportivos para projetos sociais", enfatizou o secretário -Foto: Divulgação SEL

"O esporte transforma vidas e a Secretaria do Esporte e Lazer tem isso muito presente em suas ações. Com o apoio do governador Eduardo Leite, temos feito investimentos em infraestrutura esportiva e em distribuição de kits esportivos para projetos sociais ligados ao esporte. E a renovação deste programa para pessoas com deficiência intelectual é a continuidade deste trabalho inclusivo que estamos realizando", comentou o secretário.