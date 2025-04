Curso de artesanato com material reciclável mobiliza artesãos

Entre os dias 7 e 10 de abril, Vista Gaúcha sediou mais uma edição do curso de artesanato com material reciclável, realizado na sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A capacitação foi ministrada pela instrutora Carmem Cardoso, do Senar-RS, e reuniu artesãos locais em uma experiência criativa e sustentável.

Com o tema “Do Lixo ao Luxo”, o curso teve como proposta demonstrar o potencial de materiais descartáveis na criação de peças artesanais. Durante a atividade, os participantes confeccionaram vasos decorativos com papelão, cachecóis feitos com embalagens de amaciante, guirlandas e enfeites de Páscoa — todos produzidos a partir do reaproveitamento de resíduos que normalmente seriam descartados.

A iniciativa foi viabilizada por meio da parceria entre a Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente, o Sindicato Rural de Tenente Portela, o Senar-RS e o CRAS local.

De acordo com a Administração Municipal, além de incentivar práticas sustentáveis, o curso também tem como objetivo oferecer oportunidades de geração de renda alternativa e valorizar o artesanato como forma de expressão cultural e econômica.