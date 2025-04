3ª Feira do Peixe Vivo em Vista Gaúcha começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (16) a 3ª edição da Feira do Peixe Vivo. O evento segue até quinta-feira (17), das 9h às 16h30, em frente à Secretaria da Agropecuária e Meio Ambiente, ao lado da Casa do Feirante. A tradicional feira garante aos consumidores peixe fresco para a Páscoa, além de fortalecer a piscicultura local.

Estarão disponíveis carpas, tilápias e traíras, com preços a partir de R$ 15 o quilo. As carpas, que variam de 2 a 8 quilos, incluem diferentes espécies como cabeça grande, húngara, capim e prateada, com valores de R$ 20 para as de até 5 quilos e R$ 22 para as maiores. Já as tilápias, de 800 gramas a 2 quilos, serão comercializadas por R$ 15 o quilo, enquanto a traíra, que pesa entre 1 e 1,5 quilo, será vendida por R$ 20.

A feira contará com a participação de quatro famílias de piscicultores, que têm suas produções cadastradas na Inspetoria Veterinária do Estado, garantindo a qualidade e segurança dos produtos. O vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente destaca o apoio logístico fornecido pela Secretaria, que inclui a montagem dos sistemas de oxigenação para os tanques de água, além do suporte técnico oferecido por entidades como o Senar, Farsul, o Sindicato Rural de Tenente Portela e a própria Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.

Com a feira, os produtores locais de piscicultura ganham uma vitrine importante para seus produtos, enquanto a comunidade tem acesso a pescado fresco e de qualidade, diretamente do produtor.