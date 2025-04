CPI vai ouvir delegado de operação contra fraudes em sites de apostas

De acordo com o senador, o depoimento do delegado ajudará a entender a dinâmica entre os influenciadores digitais e os sites de apostas. Servirá ainda para debater novas propostas legislativas que desestimulem essas práticas criminosas e fortaleçam a fiscalização e controle das plataformas digitais.

A operação policial evidenciou uma rede complexa de divulgação e captação de apostadores. A colaboração premiada de alguns dos investigados permitiu a identificação de outros envolvidos e a recuperação de valores obtidos ilegalmente, além de assegurar recursos para ressarcir as vítimas.

“Além disso, a operação deslindou como influenciadores atuavam para alavancar a captação de novos apostadores de forma irregular, configurando um caso relevante para as apurações desta CPI”, justifica.

A CPI que investiga irregularidades no setor de apostas on-line (CPIBETS) ouvirá na terça-feira (22), a partir das 11h, o delegado de polícia de Alagoas, Lucimério Barros Campos. Ele comandou a operação “Game Over”, que desvendou um esquema de promoção de jogos de azar clandestinos envolvendo influenciadores digitais.

