Colisão entre trator e caminhão mobiliza equipes na RS-330

Uma colisão envolvendo um trator e um caminhão que transportava ração foi registrada por volta das 16h30 desta segunda-feira (28), na RS-330, entre Tenente Portela e Derrubadas.

O acidente ocorreu nas proximidades da Tecnoagro. O condutor do trator recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Brigada Militar esteve no local para orientar o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.

Os Bombeiros Voluntários também participaram da ação e utilizaram serragem sobre a pista devido à presença de resíduos que poderiam oferecer riscos aos demais usuários da rodovia.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas.

Folha Popular: Com informações da Rádio Municipal AM Tenente Portela/RS.