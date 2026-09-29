WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Portela FM
Niederle
Sala
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tenente Portela

Colisão entre trator e caminhão mobiliza equipes na RS-330

Acidente ocorreu entre Tenente Portela e Derrubadas; condutor do trator foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio

29/09/2026 17h02
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

Uma colisão envolvendo um trator e um caminhão que transportava ração foi registrada por volta das 16h30 desta segunda-feira (28), na RS-330, entre Tenente Portela e Derrubadas.

O acidente ocorreu nas proximidades da Tecnoagro. O condutor do trator recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Brigada Militar esteve no local para orientar o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.

Os Bombeiros Voluntários também participaram da ação e utilizaram serragem sobre a pista devido à presença de resíduos que poderiam oferecer riscos aos demais usuários da rodovia.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas.

Folha Popular: Com informações da Rádio Municipal AM Tenente Portela/RS.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Radialista Edegar Schmidt Carro que caiu no Rio Uruguai é retirado após operação em Porto Mauá
Foto: Portela Online Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Foto: Divulgação Carro cai no rio durante travessia em Porto Mauá
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Sicredi
Unimed
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Folha Popular
APPATA
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Vento Sul
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Lazzaretti
Sicredi
Portela FM
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Últimas notícias
Há 2 minutos Mendonça libera postagem de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida
Há 2 minutos Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Há 2 minutos TSE irá julgar decisão que barrou postagens sobre Nossa Senhora
Há 4 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Portela FM
Tarzan
Mecânica Jaime
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Vento Sul
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sala
Meganet
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados