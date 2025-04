Vacaria registra chuva de granizo

A cidade de Vacaria, na região Nordeste do Estado, registrou um fenômeno pouco comum: uma chuva de granizo. Partes da cidade ficaram cobertas por granizo miúdo, lembrando montantes de neve. O fenômeno é conhecido como “saraivada de granizo”, de acordo com a Defesa Civil do RS. Esse tipo de evento não ocorre com frequência e, quando acontece, tende a ser de forma isolada.

De acordo com o órgão, áreas de instabilidade provocadas por um sistema de baixa pressão, combinadas ao fluxo de umidade vindo do Norte do país, favoreceram a formação de nuvens carregadas nas regiões Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Como resultado, foram registradas pancadas de chuva forte e queda de granizo miúdo em grande quantidade em pontos isolados.

O granizo se forma dentro de nuvens do tipo cumulonimbus, que apresentam grande desenvolvimento vertical. Em regiões de média latitude, como o Rio Grande do Sul, essas nuvens podem atingir altitudes próximas a 20 km. No interior das nuvens, correntes de ar intensas fazem com que gotas de água subam até camadas mais frias da atmosfera, onde congelam e formam pedras de gelo. Quando essas pedras atingem peso suficiente, precipitam em forma de granizo.

Neste caso, mesmo com pedras pequenas, o grande volume precipitado pode causar transtornos em vias públicas, lavouras e outras áreas.