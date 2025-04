Campanha de incentivo à emissão de notas fiscais 2025 é lançada em Derrubadas

Já está em andamento a Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais 2025 no município de Derrubadas. A iniciativa tem como objetivo estimular a população a valorizar o comércio local e contribuir para o fortalecimento da arrecadação municipal.

Para participar, basta realizar compras no comércio de Derrubadas, solicitar a nota fiscal e trocar pelos cupons da campanha. As trocas devem ser feitas no Setor de Blocos da Prefeitura Municipal.

Confira os critérios para troca por cartelas:

A cada R$ 100,00 em compras no comércio local (produtos diversos) → 1 cartela

A cada R$ 1.300,00 em notas fiscais de produtos agrícolas (fertilizantes, adubos, sementes, defensivos) → 1 cartela

A cada R$ 2.500,00 em notas de produtor rural → 1 cartela

Premiação

Serão realizados sorteios mensais, com 10 prêmios por mês, variando de R$ 100,00 a R$ 350,00.

A campanha segue até dezembro de 2025, com sorteios no último dia útil de cada mês.

Em dezembro, haverá um sorteio especial, totalizando 20 pessoas contempladas no mês.

A campanha é mais uma forma de reconhecer a importância da participação da comunidade na economia local e reforçar a cultura da emissão de nota fiscal. Participe, valorize o comércio de Derrubadas e concorra a prêmios!