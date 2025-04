Feriado antecipa recolhimento de lixo

Com informações da Rádio Planeta FM

A Administração Municipal pede a colaboração da população para que o lixo seja colocado nas calçadas no dia correto, garantindo a organização e limpeza da cidade.

Em razão do feriado da Sexta-feira Santa, o recolhimento programado para sexta-feira será antecipado para a quinta-feira, dia 17 de abril.

