Comissões discutem saúde mental dos idosos e situação de instituições de longa permanência

A parlamentar lembra que o envelhecimento da população exige políticas públicas eficazes para garantir a qualidade de vida das pessoas idosas, especialmente no que se refere à saúde mental e ao atendimento prestado nas ILPIs.

A audiência pública, solicitada pela deputada Flávia Morais (PDT-GO) , será realizada no plenário 16, às 14 horas.

As comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Saúde da Câmara dos Deputados discutem, na quarta-feira (23), a saúde mental dos idosos e as condições de atendimento nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), sob a perspectiva da saúde.

