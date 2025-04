Prefeitura e OAB firmam parceria para reforçar atuação jurídica local

Na tarde de terça-feira, 15, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional de Tenente Portela – estiveram no gabinete do prefeito para formalizar a assinatura de um convênio previsto no Projeto de Lei Municipal nº 005/2025.

O acordo autoriza a Prefeitura a ceder, sem custos, um estagiário para atuar junto à OAB no Foro da Comarca local. A iniciativa tem vigência de 60 meses e tem como objetivo fortalecer a atuação institucional da entidade no município.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela