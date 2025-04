Putin: indústria espacial deve ser o carro-chefe do desenvolvimento nacional da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou nesta quarta-feira (16) a Universidade Técnica Estatal Bauman de Moscou, onde destacou a importância da indústria aeroespacial no progresso do país e anunciou que um novo projeto para o desenvolvimento do setor está prestes a ser aprovado.

"É necessário desenvolver o potencial da indústria espacial nacional para torná-la um carro-chefe, uma das principais forças de sustentação do nosso desenvolvimento nacional, da atualização técnica da economia e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos", disse o presidente russo.

Segundo revelou Vladimir Putin, em março ocorreu uma reunião com o chefe da Roscosmos, empresa espacial estatal russa, Dmitry Bakanov, onde foi decidido lançar um novo projeto espacial.

"Estamos cientes de que qualquer projeto espacial é sempre complexo e exige investimentos financeiros significativos. Mas eles são vitais para a Rússia como um país grande e soberano, se quisermos permanecer assim e continuar a nos desenvolver como tal."

Além dos projetos de exploração espacial, que incluem a Lua e Marte, o presidente da Rússia ressaltou que a indústria aeroespacial é também responsável pelo progresso em outros setores, como os de drones, robótica, tecnologias quânticas e fotônicas, e microeletrônica, e médico e biomédico.

Cooperação com o BRICS

Putin ainda destacou as vantagens de cooperar com a Rússia no setor espacial. Com a China e o restante do BRICS estão sendo montados "planos interessantes e ambiciosos".

"Temos grandes planos com a República Popular da China, planos interessantes e ambiciosos. Em geral, com os países do BRICS como um todo — com a Índia, com a África do Sul, com o Brasil. Essa cooperação não para e não pode parar."

A Rússia, apesar das sanções estadunidenses, continua cooperando com Washington no setor espacial. A Roscosmos e a NASA mantém contatos regulares quanto a seus empreendimentos espaciais. "Não importa o que aconteça, tudo continua."

Um dos exemplos de cooperação é a Estação Espacial Internacional (EEI).

Do outro lado do Atlântico, com a Europa, a cooperação foi suspensa pelo lado da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). Ainda assim, os equipamentos e tecnologias russas fornecidas aos países europeus continuam em funcionamento. "Apesar de terem suspendido a cooperação com Moscou."

O presidente russo destacou ainda o histórico de cooperação espacial do país, que remonta à época da União Soviética.

"Vocês provavelmente entendem até melhor do que eu a importância da cooperação em uma área tão complexa como o espaço. Tudo é rico em ideias e tecnologias modernas a cada milímetro."

Por fim, Putin destacou que seu país continua aberto a cooperações no setor afirmando que as conquistas tecnológicas russas podem contribuir significativamente para programas internacionais.

"E estamos abertos a essa cooperação, prontos para implementar projetos conjuntos. Definitivamente, discutiremos os formatos de interação com nossos parceiros de outras potências espaciais."