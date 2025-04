Desde 2023, governo investiu mais de R$ 58 milhões na qualificação de escolas das coordenadorias de Esteio e Viamão

Investir na educação do Rio Grande do Sul tem sido uma das principais prioridades do governo do Estado. Diversos programas, projetos e parcerias vêm sendo implementados para qualificar as escolas estaduais e garantir uma educação de qualidade para a população. Já foram aplicados mais de R$ 58,5 milhões em obras, reformas, aquisição de novos equipamentos e desenvolvimento de iniciativas pedagógicas em escolas da 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop) e da 27ª e da 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), onde estão escolas de Viamão e Esteio.

Entre os programas criados, destacam-se: o Agiliza Educação , que oferece maior autonomia para a gestão das escolas; o Todo Jovem na Escola , que concede bolsas-incentivo para estimular a permanência dos alunos na rede; o Avançar na Educação , com foco na melhoria da infraestrutura escolar; e a Contratação Simplificada , responsável pela renovação de prédios da Rede Estadual e pela construção de novas unidades para ampliar o acesso à educação pública.

Para dar visibilidade às transformações que estão ocorrendo nas escolas estaduais, uma equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) tem percorrido diferentes regiões do Estado, registrando em vídeo as histórias que esses investimentos têm ajudado a construir. Os conteúdos mostram, de forma sensível e próxima, como as melhorias impactam o cotidiano de estudantes, de professores e de toda a comunidade escolar.

A Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina, em Viamão, é um exemplo da boa execução do projeto de Ensino em Tempo Integral. A implantação do modelo, como explica o diretor da unidade, Edmilson Roesler, tem proporcionado mais tranquilidade às famílias dos alunos.

“Algo que tem um grande impacto para os familiares é a questão da segurança, de saber que o estudante está na escola, ocupando seu tempo e sendo orientado, participando de atividades de integração, de socialização e conseguindo aproveitar o tempo com atividades da escola”, exemplificou.

Para viabilizar a adoção do tempo integral, a escola precisou passar por diversas adequações. Foram feitas adaptações no refeitório e melhorias na infraestrutura para garantir a segurança dos alunos, além da construção de um vestiário e da recuperação da quadra esportiva.

Além de oferecer um ambiente seguro para a permanência dos estudantes, o modelo também tem incentivado uma maior participação dos alunos em atividades extracurriculares. A aluna Isadora Silva contou que muitas dessas atividades são propostas espontaneamente pelos próprios estudantes, que demonstram engajamento em contribuir com a escola. “A escola existe graças aos alunos, então nós queremos contribuir, porque é um lugar onde passamos nove horas do nosso dia. Queremos manter tudo bem-cuidado e organizado, para podermos aprender melhor”, destacou.

Em Esteio, o Colégio Estadual Augusto Meyer recebeu melhorias no espaço físico que impactaram positivamente a rotina escolar. A diretora da unidade, Neida Lisboa, afirmou que boa parte dos avanços observados foram alcançados a partir do Agiliza.

“A escola é bonita e bem cuidada. Os recursos do Agiliza são bem investidos. É uma iniciativa que nos permite administrar o recurso diretamente na escola, com a parceria da comunidade escolar. A deliberação sobre o uso dos recursos e as áreas que devem ser priorizadas conta com a participação dos alunos, pais e professores”, salientou Neida.

Desde 2022, os valores recebidos por meio do Agiliza possibilitaram diversas melhorias, com reflexos no bem-estar dos alunos. No local, a quadra esportiva, que estava deteriorada, foi recuperada, devolvendo o espaço para os alunos. O saguão também passou por reforma e todas as salas de aula foram pintadas e tiveram a iluminação trocada.

Em breve, a instituição pretende climatizar, também, todas as salas de aula. O colégio, que possui mais de 1,2 mil alunos matriculados nos ensinos Médio e Técnico, distribuídos em três turnos, coleciona aprovações nos vestibulares das principais universidades públicas gaúchas, bem como excelentes resultados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade Para Todos (Prouni).

Além disso, no Colégio Augusto Meyer, o programa Todo Jovem na Escola também tem gerado frutos, incentivando os alunos a se dedicarem cada vez mais aos estudos.

“A bolsa está ajudando bastante. Uso para comprar material escolar e outras coisas que antes eu não tinha condições. Ajuda em casa também. A escola tem levado diversos alunos para as universidades e, neste ano, pretendo estar, também, entre os alunos aprovados”, disse a estudante Laura Maier, que está decidindo se cursará Veterinária ou Logística.

Os investimentos do governo estadual refletem diretamente no cotidiano escolar, promovendo ambientes mais seguros, estruturados e motivadores para alunos e professores. Com o avanço das obras, programas e parcerias, a expectativa é de que cada vez mais escolas vivenciem melhorias concretas, capazes de fortalecer o ensino público e ampliar as oportunidades para milhares de jovens.