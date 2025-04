Governo autoriza início das obras de restauro e modernização do Theatro São Pedro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), autorizou nesta quarta-feira(16/4), o início das obras nomais tradicional espaço cênico do Rio Grande do Sul. A titular da pasta, Beatriz Araujo, assinou a ordem de serviço em cerimônia realizadano saguão do Theatro São Pedro .



As intervenções incluem restauração, modernização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e de qualificação da acessibilidade do edifício no centro histórico de Porto Alegre.

Com investimento aproximado de R$ 23 milhões, os recursos são aportados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura e da Fundação Teatro São Pedro. As obras serão executadas pela empresa Arquium – Construções e Restauro, especializada na preservação de bens patrimoniais.

“Esse é um legado importante, assim como o cuidado que temos com o patrimônio imaterial, o cuidado que temos tido em investir na produção artística, nos artistas do Rio Grande do Sul e naqueles que pretendem ser artistas”, disse Beatriz Araujo, que também resgatou o histórico do Theatro São Pedro desde 2019, quando a instituição enfrentava problemas financeiros para custear a estrutura. “Assino aqui hoje essa recuperação, com muito orgulho. E junto ao trabalho que fizemos para realizar a entrega do complexo Multipalco Eva Sopher são realizações que trazem uma outra perspectiva para a cultura do Rio Grande do Sul”, concluiu.

O novo plano inclui a instalação de sistemas de alarme e detecção de fumaça, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência, portas corta-fogo, hidrantes e extintores, todos em conformidade com as exigências técnicas do Corpo de Bombeiros. Também será realizada a substituição dos tecidos das cortinas e poltronas por materiais antichamas e a aplicação de pintura ignifugante nas estruturas de madeira, reduzindo significativamente os riscos de propagação de fogo.

Com relação à acessibilidade, o projeto contempla adaptações que asseguram o acesso universal ao teatro. Entre as medidas previstas estão a instalação de rampas com inclinação adequada, elevador acessível, assentos reservados, banheiros adaptados e sinalização tátil, garantindo maior autonomia a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As intervenções visam não apenas atender à legislação vigente, mas também a fortalecer o compromisso com a inclusão e a democratização do acesso à cultura.

O presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, contextualizou a necessidade das melhorias na estrutura do teatro. Além do aspecto legal, de atender à legislação do PPCI, ele falou que há uma necessidade cidadã de promover as obras, garantindo segurança e melhores condições de trabalho. “Nós estamos cumprindo a legislação e avançando sobre o respeito em relação ao público do teatro. Quando voltarmos, vamos ter um Theatro São Pedro mais acessível e mais seguro para o artista e para o público”, pontuou.

O teatro permanecerá fechado ao público durante o período estimado de 18 meses, tempo necessário para a execução completa das obras. O projeto será supervisionado pelos arquitetos Fernando Caetano e Helenice Macedo de Couto, da empresa Couto & Severo Ltda.