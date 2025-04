Alunos da escola Sepé Tiarajú conhecem de perto o funcionamento do Poder Executivo Municipal

Na terça-feira, 15, a Prefeitura de Tenente Portela recebeu a visita de alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju. A atividade integra um projeto pedagógico que tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre as três esferas de poder: Judiciário, Legislativo e Executivo.

Durante a visita, os alunos foram recepcionados pelo prefeito Rosemar Sala em seu gabinete. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal apresentou as principais atribuições da gestão pública e destacou o papel da administração local no atendimento às demandas da comunidade.

A iniciativa proporcionou aos estudantes uma experiência prática e enriquecedora, reforçando a importância da cidadania e do entendimento sobre o funcionamento dos poderes públicos.

A Administração Municipal valoriza e apoia ações como essa, que promovem o diálogo entre escola, governo e sociedade, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela