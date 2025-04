Prefeitura firma parceria com Círculo de Máquinas para beneficiar pequenos agricultores

A Prefeitura de Tenente Portela firmou, nesta quarta-feira, 16, um novo convênio com a Associação Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua. O contrato, que prevê o repasse de R$ 256 mil, tem como objetivo custear serviços mecanizados destinados a pequenas propriedades rurais do município.

O recurso será repassado ao longo de 12 meses e permitirá a realização de serviços como lavração, gradeação, uso de rotativa, silagem, encanteiramento, plantio, colheita, além do uso de equipamentos como retroescavadeira, escavadeira hidráulica, carregadeira e trator de esteira, entre outros.

A assinatura do contrato ocorreu no gabinete do prefeito Rosemar Sala e contou com a presença do secretário de Administração, Paulo Farias; do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos; do presidente da associação, Rogério Fleck; da chefe do escritório local da Emater, Sandra Cassol; dos extensionistas Cesar Zamarchi e Luciano Juris; e do engenheiro agrônomo da Prefeitura, Gervásio Kaufmann.

Segundo o prefeito, a expectativa é atender aproximadamente 250 pequenos agricultores durante o período de vigência do convênio. “Este investimento representa um aumento de 16% em relação ao valor repassado no ano passado. Nossa meta é seguir ampliando os incentivos ao setor agropecuário, fortalecendo a renda, a qualidade de vida no campo e impulsionando a economia local”, destacou Rosemar Sala.

De acordo com o modelo de cooperação firmado, os R$ 256 mil repassados pela Prefeitura correspondem a 40% do valor total previsto para o custeio das atividades. Os 60% restantes serão aportados pela própria associação, com recursos arrecadados junto aos agricultores que contratarem os serviços. Os repasses seguirão o cronograma estabelecido no Plano de Trabalho acordado entre as partes.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela