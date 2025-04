Mais de 3.600 cooperados participaram do roteiro de assembleias do Sicoob Creditapiranga

Durante o mês de março de 2025, o Sicoob Creditapiranga promoveu um roteiro de sete pré-assembleias para prestação de contas e diálogo com os cooperados nos municípios de São João do Oeste e Tunápolis, em Santa Catarina e Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Horizontina e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Para encerrar o ciclo, a cooperativa realizou no dia 10 de abril de 2025, no Complexo Oktober, em Itapiranga/SC, as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. O evento presencial contou com casa cheia. Para os cooperados que não puderam se deslocar até Itapiranga/SC, foi disponibilizada a possibilidade de participar de forma virtual. As assembleias foram transmitidas pelo App Sicoob Moob, tornando o processo acessível a todos. Mais de 1.000 cooperados participaram do evento, nas formas presencial e on-line.

No roteiro assemblear, mais de 3.600 cooperados acompanharam a apresentação dos números alcançados em 2024 e das ações desenvolvidas ao longo do ano que passou.

Para o Diretor Administrativo e de Riscos, Gilvane Kern, estar presente nas comunidades está na essência e no propósito do Sicoob. “Sempre dizemos que o calor humano, o olho no olho, chamar o cooperado pelo nome, é o que buscamos e queremos. É isso que encontramos a cada evento. Além de um momento de transparência, é o momento de ouvirmos as demandas e confraternizarmos. Isso é ser cooperativo, construindo comunidades e sociedades melhores”, disse o dirigente.

O Sicoob Creditapiranga encerrou o exercício de 2024 com mais de 32 mil cooperados, administrando R$ 1,118 bilhões em ativos e com um resultado de mais de R$ 14,7 milhões. A evolução dos números reflete a confiança dos cooperados na cooperativa, que segue em expansão e promove a inclusão de pessoas no sistema financeiro, a democratização do crédito e a justiça financeira.

Durante a Assembleia Geral Ordinária foi realizada eleição para os Conselhos de Administração e Fiscal, que ficaram assim constituídos:

Conselho de Administração com mandato de 2025 a 2029: Simplício Meurer – Presidente, Claudir Werlang – Vice-presidente, Cleiton Theisen, Márcia Maria Werle, Márcia Stuelp, Marlise Schoenhals Schneider, Stela Lúcia Werlang Rohr, Valter Lourenço Funke dos Reis e Vitor José Eloy, conselheiros.

Conselho Fiscal, com mandato de 2025 a 2027: Marlise Baumgratz Wassmuth, Cornélio Schonhals e Marcelo Ritter (conselheiros efetivos), e Marli Franken de Siqueira (conselheira suplente).

O processo eleitoral é um momento crucial para a democracia e a transparência dentro da Cooperativa, pois os Conselhos de Administração e Fiscal desempenham um papel fundamental na definição das estratégias, na tomada de decisões e na gestão dos interesses dos cooperados, sendo responsáveis por garantir a governança e o bom funcionamento da Cooperativa.

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “a assembleia é o momento mais importante no ano para a cooperativa, e é fundamental que cada cooperado participe, conhecendo sua instituição, avaliando os resultados do último ano e votando nas pautas que irão ajudar a decidir o futuro do negócio. É na assembleia que o cooperado exerce seu papel de dono do negócio, através do seu voto”.

“Nosso objetivo é seguir trabalhando pela satisfação dos cooperados, colaboradores e das comunidades. Queremos dar continuidade à gestão, gerir negócios sérios para manter a cooperativa cada vez mais sólida, equilibrada, oferecendo inclusão financeira que permite aos cooperados a realização de sonhos”, finalizou o presidente.

Seja um cooperado

Com 4.672 pontos de atendimento em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, o Sicoob oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outras soluções financeiras. Além do atendimento presencial, a instituição financeira cooperativa tem forte atuação por meio dos canais digitais, com acesso prático e rápido pelo App Sicoob.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.