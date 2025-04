No Rio, evento reúne 25 etnias e celebra Dia dos Povos Indígenas

Para celebrar a diversidade cultural dos povos indígenas no Brasil, o Parque Lage, no bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebe a partir desta sexta-feira (18) a 15ª edição do Dia dos Povos Indígenas. O evento, organizado pela Associação Indígena Aldeia Maracanã (AIAM), é gratuito e acontece até segunda-feira (21), das 9h às 17h.

Neste ano, o Dia dos Povos Indígenas acontece com feira de artesanato, cantos e danças rituais, pintura corporal, oficinas de arte indígena e contações de história. Além disso, também acontecem palestras e debates sobre as principais questões que envolvem os povos indígenas na atualidade.

“Vamos ter discussões sobre o marco temporal , sobre emergência climática e sobre como os povos indígenas veem essa questão e o que estão fazendo para mudar essa situação. Na verdade, quando falamos dessa questão da importância dos debates, queremos fazer com que os povos indígenas falem com a sociedade sobre tudo isso e, quem sabe, reconectamos a cidade ao meio ambiente”, afirma a presidente da AIAM e organizadora do evento, Marize Guarani.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com 1.694.836 pessoas indígenas . Desses, 63,25% (1.071.992) vivem fora das terras indígenas.

Cerca de 400 indígenas de mais de 25 etnias do Brasil e da América do Sul participam do evento. Além das atividades artísticas e culturais, a edição deste ano também promove um desfile de moda indígena.

“Isso também é uma questão pedagógica para mostrar que nós não somos ‘índios’, somos povos e temos uma pluralidade”, diz a presidente da AIAM, á Agência Brasil , garantindo que o evento é “não só multiétnico, mas pluricultural”.

No Parque Lage, o Dia dos Povos Indígenas acontece desde 2014. Antes, o evento era realizado no antigo Museu do Índio, no bairro do Maracanã, edifício ocupado por indígenas de diferentes etnias desde 2006 e intitulado como Aldeia Maracanã. Na realização do evento, a AIAM conta com apoio da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (SECEC) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

