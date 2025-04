Sorrisos e afeto marcam celebração de Páscoa nas escolas do município

Nesta semana, as escolas das redes municipal e estadual de ensino de Barra do Guarita receberam uma visita muito especial e repleta de carinho: o Coelhinho da Páscoa! Com sua cesta cheia de doces e o coração transbordando afeto, ele percorreu as unidades escolares espalhando sorrisos, amor e momentos inesquecíveis entre os nossos pequenos estudantes.

A iniciativa, promovida com dedicação pela Administração Municipal, reforça o compromisso com o bem-estar, a alegria e o desenvolvimento afetivo das crianças. Mais do que distribuir chocolates, a ação teve como objetivo cultivar valores essenciais como solidariedade, empatia e união.

Ver os olhos das crianças brilhando de felicidade e os corredores das escolas tomados por risadas e abraços é o que inspira o poder público a seguir investindo em uma educação pública mais humanizada, acolhedora e cheia de significado.