Alunos celebram a Páscoa com arte, brincadeiras e mensagens de amor

As crianças participaram com entusiasmo, pintaram casquinhas, decoraram os rostos e se divertiram em diversas dinâmicas. A iniciativa teve como objetivo preservar o verdadeiro espírito da Páscoa, incentivando a criatividade, o convívio e a valorização dos sentimentos de união e solidariedade.

Durante a semana que antecedeu a Páscoa, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu atividades especiais com os alunos da rede municipal de ensino.

