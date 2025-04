Escola Indígena Antônio Kasin Mig realiza integração na Semana dos Povos Indígenas

Com informações da Rádio Líder

Foram momentos especiais, marcados por expressões culturais autênticas e pela construção coletiva de conhecimento, fortalecendo os laços entre as comunidades e promovendo o respeito à diversidade.

Na segunda-feira, 14, a escola recebeu a visita de alunos da Rede Municipal de Palmitinho para um momento de integração. Já na quarta-feira, 16, foi a vez da Escola Municipal Assis Brasil, do município de Redentora, participar da ação, com atividades realizadas em dois turnos. Os estudantes puderam conhecer o espaço escolar e vivenciar aspectos da cultura indígena de forma imersiva e respeitosa.

Durante a Semana dos Povos Indígenas, a Escola Indígena Antônio Kasin Mig, localizada na Aldeia São João do Irapuá, promoveu uma série de atividades voltadas à valorização e vivência da cultura Kaingang.

