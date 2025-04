Escola Kasin Mig sedia encontro com foco na avaliação e gestão educacional nas aldeias

Na terça-feira, 15, a Escola Estadual Indígena Antônio Kasin Mig, localizada no Setor São João do Irapuá, sediou uma importante reunião com a presença de representantes da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), diretores das Escolas Indígenas da Terra Indígena Guarita e lideranças locais, entre elas o Cacique Valdonês Joaquim e o Vice-Cacique Joel Ribeiro de Freitas.

Durante o encontro, foi apresentado e debatido o sistema de avaliação que está sendo implantado nas escolas indígenas do Rio Grande do Sul. A proposta visa compreender de forma mais precisa a realidade do processo de ensino e aprendizagem nas instituições localizadas dentro das aldeias, contribuindo para melhorias efetivas na educação indígena.

Aproveitando a presença da coordenadora da 21ª CRE, Graciela Vidor, e sua equipe técnica, o diretor da escola anfitriã, professor Nélio Campos, apresentou as instalações da instituição, que vêm sendo aperfeiçoadas ano após ano graças à correta aplicação dos repasses da mantenedora. Também foram demonstradas as práticas de gestão dos recursos destinados à merenda escolar e à aquisição de materiais pedagógicos.

A abertura do evento foi marcada por uma belíssima apresentação do grupo de danças Rê Júr, da própria escola, que encantou os visitantes e valorizou ainda mais a cultura Kaingang.

Com informações da Rádio Líder