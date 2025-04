Comissão aprova projeto para proteger dados contra vazamentos ou ataques cibernéticos

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga os órgãos públicos a adotar medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados ou ataques cibernéticos.

O objetivo é evitar vazamentos ou a adulteração de informações públicas ou privadas. Pelo texto aprovado, os órgãos devem garantir a segurança, imutabilidade e permanência dos dados, independentemente de quem esteja gerenciando-os.

Para cumprir as novas regras, os órgãos subordinados poderão apresentar um plano estratégico, fixando metas e cronograma, levando em conta as limitações orçamentárias. As novas regras são incluídas na Lei de Acesso à Informação (LAI) , que estabeleceu mecanismos para que qualquer cidadão possa solicitar informações dos órgãos públicos.

Mudança

O relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), recomendou a aprovação de um texto substitutivo ao Projeto de Lei 2987/23 , do deputado Caio Vianna (PSD-RJ). Em sua versão, Gastão removeu a referência a tecnologias específicas de segurança, como blockchain. Segundo ele, a LAI deve adotar uma abordagem ampla, sem definir quais tecnologias devem ser empregadas.

“A inclusão de termos específicos como blockchain pode tornar a lei obsoleta à medida que novas tecnologias emergem”, afirmou.

Luiz Gastão entende que a gestão centralizada de dados públicos coloca em risco a segurança das informações, o que exige a adoção de camadas adicionais de proteção.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, de forma conclusiva, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.