Davi Alcolumbre e Gabriel Boric exaltam importância da democracia

Em visita oficial ao Brasil, o presidente do Chile, Gabriel Boric, foi recebido na tarde desta quarta-feira (23) pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. Ambos ressaltaram a importância dos Parlamentos e da democracia para a América do Sul e para o mundo. Eles também conversaram sobre relações comerciais e turísticas, segurança pública e de fronteiras, e programas sociais de ambos os países, entre outros temas.

Davi lembrou que Brasil e Chile já têm 180 anos de relações diplomáticas, com comércio consolidado e grande fluxo de turistas entre as nações. Davi também resumiu para Boric o funcionamento do Senado como “Casa da Federação” brasileira, com estados grandes e pequenos sendo representados pelo mesmo número de senadores.

— O Senado é o ponto de equilíbrio desta relação institucional e política com os Poderes — disse Davi.

Integração

O presidente do Senado também disse ser interesse dos dois países aprofundar as relações humanas e comerciais, e colocou o Congresso à disposição para essa finalidade. Davi afirmou ainda que o Senado tem auxiliado na agenda de Estado do Brasil, de maneira suprapartidária, para maior integração com outras nações.

O presidente do Chile, por sua vez, destacou a importância de acordos assinados com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas áreas de ciência, indústria e comércio, por exemplo. Ele desejou mais união dos países sulamericanos e citou como importante para isso a Rota Bioceânica, ou Corredor Bioceânico, que ligará Brasil e Chile quando terminada.

— A integração da América do Sul depende de que sejamos capazes de entregar resultados concretos — disse Boric.

Também participaram da solenidade os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP), Dra. Eudócia (PL-AL), Jussara Lima (PSD-PI), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Eduardo Gomes (PL-TO), Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE). Participam da viagem com Boric deputados, senadores e empresários chilenos.

Após a reunião, Humberto Costa disse àAgência Senadoque a visita de Boric ao Brasil representa “um estreitamento de relações” entre dois países importantes da América do Sul e seus laços econômicos, políticos, sociais e culturais. O senador também elogiou o encontro de Davi e Boric por ambos terem reafirmado compromisso com os valores democráticos.