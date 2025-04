Semana dos Povos Indígenas celebra conquistas com anúncio de obras em escolas

A Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) confirmou o investimento em duas importantes obras de escolas estaduais indígenas localizadas na Terra Indígena do Guarita, abrangendo os municípios de Redentora e Tenente Portela.

O anúncio foi realizado pelo Cacique Valdones Joaquim, pelo vice-cacique Joel Ribeiro e demais lideranças indígenas, durante a programação da Semana dos Povos Indígenas, na manhã de quarta-feira, 23, no Setor Irapuá. O evento reuniu escolas indígenas da Terra Indígena do Guarita, com apresentações artísticas e um almoço com comidas típicas da cultura local.

Segundo o anúncio, a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, localizada no Setor do KM-10, em Tenente Portela, receberá um investimento de R$ 8.086.272,30. Já a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Coronel Geraldino Mineiro, situada na Aldeia Mato Queimado, em Redentora, contará com recursos no valor de R$ 2.852.908,69. No total, as duas obras somam um investimento de R$ 10.939.180,99.

As comemorações do Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, tiveram sua abertura oficial no dia 20, com uma animada reunião dançante no salão da Aldeia Irapuá, em Redentora, ao som das bandas Passarella e Aesa.

A Semana dos Povos Indígenas teve início no dia 22 e seguirá até o dia 26 de abril, encerrando com o tradicional almoço com churrasco na Aldeia Sede KM-10. No mesmo dia, a partir das 14h30, haverá uma animada reunião dançante no salão da Aldeia Pedra Lisa, em Tenente Portela, com apresentação das bandas Portal da Serra e Indústria Musical.

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7