Evento alusivo ao Dia da Mulher acontece neste domingo

"Mulheres Donas de Si" é o nome do evento que será realizado neste domingo, 27 de abril, no Salão da Comunidade de São Sebastião, em Tenente Portela. A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e das Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, em parceria com o escritório local da Emater/RS-Ascar.

Com uma programação voltada à integração e ao bem-estar feminino, o evento contará com jogos de integração, mateada, almoço e um animado bailinho. Até o momento, 36 entidades já confirmaram presença, entre Sociedades de Damas, Clubes de Mães e Grupos da Terceira Idade.

Para facilitar o acesso das participantes, a organização disponibilizou 13 roteiros de transporte gratuito, com saída a partir das 7h30, partindo de diversas localidades do município. (Ver roteiros completos abaixo.)

O evento tem início previsto para as 9h. As participantes são orientadas a levar pratos e talheres para o almoço. Quem desejar adquirir antecipadamente a ficha para o almoço pode fazê-lo até sexta-feira no Escritório da Emater. Também é recomendado que levem cuia e térmica, pois haverá distribuição de erva-mate e água quente pela Ervateira Rei Verde, parceira do evento.

Importante destacar que todas as mulheres estão convidadas a participar, mesmo aquelas que não fizeram inscrição prévia para os jogos.

Roteiros:

Roteiro 1 - Motorista ELIZEU – 7h30 - Saída de Perpétuo Socorro, passando pelo Braço Forte direto a São Sebastião.

Roteiro 2 - Motorista PETRY - 7h30- Saída passando pelo Bairro São Francisco e praça da Prefeitura rumo a São Sebastião.

Roteiro 3 - Motorista ONEIDE – horário de saída 7h30 - Descendo pela Esquina Grápia, Esquina Pech, Linha Becker, comunidade de Lajeado Leão subindo pelo Alto Gross com destino a São Sebastião.

Roteiro 4 - Motorista ROGERIO - 7h30 - Saindo da comunidade de São Pedro rumo a São Sebastião.

Roteiro 5 - Motorista EVANDRO – 7h30 - Saindo da casa da Sra. Merecilda Massuda-Capitel S. Antônio, passando pelas comunidades do Capitel Santo Antônio e Lagoa Bonita rumo a São Sebastião .

Roteiro 6 - Motorista JAIR - 7h30 - Descendo pelo Marco da Pedra (roteiro do transporte escolar) subindo pela comunidade de Nossa Sra, de Lurdes passando na escola de Daltro filho.

Roteiro 7 - Motorista JULIANO – 7h30 - Saindo da Linha Oito de Março, passando na Barra da Fortuna, KM 12 rumo a São Sebastião.

Roteiro 8 - Motorista LUCIANO - 7h30 - Saída na cidade, passando em Alto Alegre, Alto Cordeiro De Farias subindo pelo Cerro da Barata rumo a São Sebastião.

Roteiro 9 - Motorista LUIS VILANI - 7h30 - Saída do Km 10 Área Indígena, passando pela comunidade de Gamelinhas (asfalto), Três Soitas (na beira do asfalto), ABC (beira do asfalto) rumo a São Sebastião.

Roteiro 10 - Motoristas MIGUEL - 8h - Saída na Praça Brasilia com paradas nas Praças do Banco do Brasil, do Índio, Clube Comercial e Bar do Moleta/Sene rumo a São Sebastião.

Roteiro 11 – Motoristas ZICO – 8h - Saída da Pedra Lisa (escola) passando na sede do Grupo de Idosos Nascer da Primavera do Bairro Fries, passando pela Secretaria de Saúde via São Sebastião.

Roteiro 12 – Motorista ADEMIR - 8h- Saindo da sede do Grupo Girassol, passando pela Verzeri, via São Sebastião.

Roteiro 13 - Motorista CRISTIANO - 8h - Passando pelas praças da cidade até São Sebastião.

Emater/RS - Ascar

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela