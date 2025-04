Café com a Imprensa destaca conquistas e fortalece parceria com a comunidade

Na manhã de quarta-feira, dia 23, foi realizado o Café com a Imprensa, um encontro especial promovido pela equipe dos Bombeiros Voluntários com representantes dos veículos de comunicação da região. O evento teve como objetivo estreitar os laços com a imprensa local, que exerce um papel fundamental na divulgação de informações e orientações para a comunidade.

Durante o encontro, os participantes puderam conhecer de perto o funcionamento dos atendimentos realizados pela equipe, além de observar os equipamentos utilizados nas ocorrências. Uma das grandes novidades apresentadas foi a aquisição de um compressor de ar respirável, equipamento essencial para a segurança nas operações de resgate, adquirido com investimento aproximado de R$ 40 mil.

Outro momento de destaque foi a apresentação do projeto da nova base dos Bombeiros Voluntários, cuja inauguração está marcada para o dia 17 de maio. A ocasião também marcará a formatura da primeira turma de bombeiros voluntários e a comemoração do terceiro aniversário da base.

O encontro foi encerrado com a entrega oficial dos convites para a solenidade de inauguração. Em clima de gratidão, a equipe agradeceu aos profissionais da imprensa pela presença e pela constante parceria na missão de informar e proteger a população.

"Seguimos juntos, trabalhando por uma comunidade cada vez mais segura e bem informada", destacaram os organizadores.