Projeto de R$ 20 milhões prevê novo Parque Municipal em Tenente Portela

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, esteve em Porto Alegre ne terça-feira, 22, para tratar de um importante projeto para o município: a implantação do Parque Municipal de Eventos. Acompanhado da secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, o gestor participou de uma reunião com o presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), José Luiz Stédile.

A pauta do encontro foi o pleito de doação ou cessão definitiva de um terreno da FASE, localizado na comunidade da Manchinha, atualmente sem uso. A área é considerada estratégica para o desenvolvimento de um amplo complexo destinado a atividades culturais, sociais, esportivas e econômicas.

Durante a reunião, o prefeito apresentou os detalhes do projeto, que contempla a construção de três pavilhões multifuncionais, arena de shows, praça de alimentação, banheiros, estacionamento, parque de rodeios, pista de motocross e áreas para exposições agrícolas e comerciais. O projeto também prevê espaços para reflorestamento, plantio de árvores nativas e frutíferas, além da pavimentação das vias internas e de acesso ao local.

Com investimento estimado em R$ 20 milhões, a proposta deverá ser executada em etapas ao longo dos próximos anos, com recursos próprios do município e apoio de outras esferas de governo. Segundo Rosemar Sala, a receptividade da FASE foi positiva:

“Foi mais um passo importante rumo à concretização desse sonho. O presidente Stédile se mostrou muito receptivo e entusiasmado com a proposta. Esse é um projeto que visa dar utilidade a uma área pública estratégica e beneficiar toda a comunidade de Tenente Portela”, destacou o prefeito.

A iniciativa vem sendo planejada desde a gestão anterior e é considerada uma das prioridades da atual administração municipal.

