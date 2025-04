Veneziano presta homenagem ao papa Francisco e destaca seu legado

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) prestou homenagem ao papa Francisco em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (24). Ele destacou as atitudes e a trajetória do líder religioso e a influência de seu pontificado de quase 13 anos à frente da Igreja Católica. O papa Francisco, cujo nome era Jorge Mario Bergoglio, nasceu na Argentina em 1936 e morreu no Vaticano na última segunda-feira (21). Ele foi escolhido papa em 2013.

— Decerto não temos as condições para dimensionar a grandeza que foi a passagem em terra da vida do papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, cidadão diferenciado não apenas nas palavras, mas, acima de tudo, nas atitudes. As palavras valem muito, sim, mas muito mais do que elas, os gestos, as atitudes, as práticas falam e reverberam muito mais. Não tenho dúvidas de que ele influenciou, de que encontrou muitos ouvidos abertos, muitas mentes arejadas para acolher, nas suas mensagens, ensinamentos, conceitos de novas posturas, de novos comportamentos — declarou Veneziano.

Veneziano ressaltou que o papa conseguiu transmitir novas ideias e comportamentos, mesmo enfrentando resistência em parte da Igreja. Ele disse que muitos acolheram suas mensagens e reconheceram seu empenho de promover mudanças. O senador também mencionou as visitas de Francisco ao Brasil como momentos que mostraram a essência de seu pontificado.

O senador também ressaltou o posicionamento do papa diante de guerras, desigualdades e intolerância. Segundo Veneziano, o papa Francisco sempre defendeu o diálogo, a paz e o respeito às diferenças. Ele afirmou que o pontífice abriu espaço para a inclusão de grupos historicamente marginalizados, mesmo contrariando setores mais conservadores da Igreja.

— Tomara que, proximamente à escolha do novo Santo Padre, possamos ter continuados avanços, porque esse foi o próprio desejo expresso e explicitado do papa Francisco, e não tenhamos retrocessos em novos posicionamentos que revejam as suas atitudes, que revejam as novas linhas até mesmo antidogmáticas que o papa Francisco pôde produzir no seu pontificado de quase 13 anos. Que Deus possa, porque assim já o fez, acolhê-lo e que essa passagem seja refletida por todos em meio a ambientes que aqui repetimos no termo conflagrado entre nações — afirmou.