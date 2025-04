Comissão aprova suspensão de portaria sobre tarifas em projetos públicos de irrigação

O relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), recomendou a aprovação do PDL 345/20. “Embora a portaria tenha o intuito de regularizar o uso da infraestrutura de irrigação, ela acaba por prejudicar parcela significativa de produtores”, disse.

Ao regulamentar esse tipo de projeto, a Portaria 2.005/20 , do antigo Ministério do Desenvolvimento Regional, determina a cobrança, junto aos produtores rurais beneficiados, de taxa de até 10% pelo uso comum da infraestrutura de irrigação.

