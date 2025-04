Município reforça frota da Secretaria de Obras com nova carregadeira

A Prefeitura de Vista Gaúcha recebeu, na terça-feira, 22, uma nova carregadeira que passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Obras. Com essa entrega, o município contabiliza cinco novas máquinas adquiridas nos últimos quatro meses, em um movimento que o prefeito Claudemir José Locatelli classificou como “um marco histórico para a cidade”.

“Estamos concluindo um planejamento feito com muito cuidado. São três retroescavadeiras, uma carregadeira e uma patrola grande — todas quitadas. Dessas, quatro foram adquiridas com recursos próprios e uma por meio de emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi”, destacou o prefeito.

As novas máquinas irão reforçar a estrutura de atendimento tanto na sede do município quanto nas comunidades do interior e no distrito de Bom Plano. “Nunca houve nada semelhante em Vista Gaúcha. Agora teremos, inclusive, máquinas reserva, garantindo a continuidade dos serviços mesmo em caso de manutenção”, completou Locatelli.

O investimento total nas cinco máquinas chega a R$ 3 milhões, oriundos majoritariamente dos cofres municipais. Além disso, a administração municipal também está executando outros projetos importantes, como a ampliação e adequação do Hospital Municipal, com recursos de aproximadamente R$ 2 milhões, e a construção do Centro Municipal de Convivência, orçada em mais de R$ 1,7 milhão.

“Esses projetos, somados ao fortalecimento da Secretaria de Obras, são parte do nosso compromisso com o crescimento ordenado e o bem-estar da população”, finalizou o prefeito.

