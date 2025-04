Sicredi Raízes RS/SC/MG distribui R$ 38 milhões em resultados entre seus associados

A Sicredi Raízes RS/SC/MG tem um compromisso sólido com o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua. Neste ano, a Cooperativa está distribuindo R$ 38 milhões entre seus mais de 85 mil associados. Esse valor é proporcional à movimentação financeira de cada um na cooperativa, ou seja, quanto mais o associado utiliza os produtos e serviços do Sicredi, maior é a sua participação nos resultados.

O valor é referente ao desempenho financeiro da Cooperativa no último ano e representa um dos principais diferenciais do modelo cooperativo: o retorno dos resultados para quem é dono do negócio. O valor que cada associado recebe é definido conforme sua movimentação ao longo do ano. Quanto mais ele participa, maior sua parcela na distribuição. O montante pode ser consultado pelo extrato no aplicativo do Sicredi ou diretamente nas agências da cooperativa.

Para o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Augusto Rizzardi, essa distribuição reforça os valores cooperativos e o impacto positivo do Sicredi na vida das pessoas. “No cooperativismo, todos crescem juntos. Quando a cooperativa tem bons resultados, quem ganha são os próprios associados e a comunidade. Esse é um dos grandes diferenciais do Sicredi: os recursos ficam na região, fomentando o desenvolvimento local e gerando novas oportunidades para todos”, destaca o presidente.

Além do retorno financeiro aos associados, a distribuição contribui para o fortalecimento do ciclo cooperativo. Parte dos recursos é destinada a iniciativas de educação financeira, programas sociais e ações que promovem o desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa atua. Os valores distribuídos também impulsionam a economia local, já que retornam ao comércio e serviços da região.